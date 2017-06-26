Интернет-портал Footyheadlines опубликовал фотографии формы «Спартака» на сезон-2017/18. На домашнем и гостевом комплектах отсутствуют традиционные полосы на груди. Кроме того, эмблема клуба находится слева, а ранее она располагалась посередине. На внутренней стороне воротника появилась надпись: «Мы все одной крови».



«Спартак» по итогам предыдущего сезона стал чемпионом и в сезоне-2017/18 выступит в Лиге чемпионов. В новом сезоне подопечные Массимо Карреры стартуют матчем за Суперкубок России с «Локомотивом».

В Сети появились изображения формы «Спартака» на сезон-2017/18 Фото : Footyheadlines

В Сети появились изображения формы «Спартака» на сезон-2017/18 Фото: Footyheadlines