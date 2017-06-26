«Аэрофлот» увеличил пассажиропоток на 6% благодаря контракту с «МЮ»

Спонсорская поддержка «Манчестер Юнайтед» даёт «Аэрофлоту» прирост иностранного пассажиропотока более чем в 6%. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев на годовом собрании акционеров «Аэрофлота».



«Хочу отметить, что «Манчестер Юнайтед» даёт нам существенный прирост пассажиропотока, мы его оцениваем более чем в 6%», — цитирует Савельева Rambler News Service.



В июле 2013 года между «Аэрофлотом» и «Манчестер Юнайтед» был подписан пятилетний контракт, по которому авиакомпания получила статус официального перевозчика клуба. В апреле Савельев сообщил, что «Аэрофлот» продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» ещё на пять лет, не уточнив финансовые условия нового соглашения.

«Аэрофлот» подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»