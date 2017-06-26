Азар, Кабай, Демба Ба и Сов стали инвесторами нового клуба из Сан-Диего

Полузащитник «Челси» Эден Азар, полузащитник «Кристал Пэлас» Йоан Кабай, форвард «Бешикташа» Демба Ба и нападающий «Фенербахче» Мусса Сов стали инвесторами нового клуба из Сан-Диего, который будет выступать в североамериканской футбольной лиге (NASL), информирует официальный сайт лиги.

«Сан-Диего — прекрасное место. Любовь и страсть, которые люди испытывают к футболу, помогли нам легко решиться на этот шаг. Мы с моими друзьями гордимся возможностью превратить эту мечту в реальность. Хотим как можно быстрее приступить к делу и увидеть, как наш клуб начнёт побеждать», — сказал Азар.

Североамериканская футбольная лига — профессиональная футбольная лига, в которой участвуют клубы из США, Канады и Пуэрто-Рико. Официально санкционирована федерацией футбола США как второй уровень футбольных лиг в США после лиги MLS.