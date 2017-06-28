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«Ростов» потратит более 5,5 млн рублей на безопасность домашних матчей

28 июня 2017, среда. 07:47. Бизнес

Руководство «Ростова» потратит более 5,5 млн рублей на обеспечение безопасного проведения матчей нового футбольного сезона, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно тексту документа, частное охранное предприятие, выигравшее электронный тендер, должно будет обеспечить присутствие 250 профессионально подготовленных охранников на каждом из 15 матчей, проводимых «Ростовом» на собственном стадионе в рамках РФПЛ. В случае проведения «Ростовом» на своём стадионе матчей еврокубков, сумма выделенных средств будет корректироваться.

Охранникам предстоит нести службу на трибунах и обеспечивать соблюдение контрольно-пропускного режима при входе на стадион. Территория около стадиона должна систематически обследоваться частными охранниками, а также бойцами групп быстрого реагирования, способными своевременно предотвратить или пресечь нарушения общественного порядка.

Календарь матчей РФПЛ сезона-2017/18.

Источник: Портал закупок Сообщить об ошибке
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Новости. Бизнес
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