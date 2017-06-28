«Интер» презентовал новую выездную форму на следующий сезон

«Интер» представил выездной вариант клубной формы, которая будет использоваться в следующем сезоне. Форма выполнена преимущественно в светлых тонах с синими вставками.

По центру изображён титульный спонсор нерадзурри, а выше — клубная эмблема и логотип технического спонсора, коим является Nike.

В конце мая миланский клуб представил свой домашний комплект формы на будущий сезон, который выполнен по новой технологии Dri-FIT.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» миланской команды.