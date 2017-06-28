Ellesse прекратила сотрудничество с уличённым в употреблении кокаина теннисистом

Производитель спортивной экипировки Ellesse, являвшийся спонсором британского теннисиста Дэна Эванса на протяжении трёх месяцев, принял решение прекратить сотрудничество со спортсменом, который недавно был уличён в употреблении кокаина.



«Ellesse с сожалением объявляет о решении прекратить сотрудничество с Дэном Эвансом. Дэн продемонстрировал большой потенциал на корте и был ценным членом команды Ellesse, но тем не менее мы не можем мириться с образом жизни, который он выбрал, и из-за этого прекращаем его спонсировать», — говорится в официальном заявлении компании.