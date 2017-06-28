Утверждён состав комитета РФС по маркетингу

В Москве состоялось очередное заседание бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором был утверждён состав комитета организации по маркетингу.

«Было принято решение утвердить следующий состав комитета РФС по маркетингу: Денис Соловьев – председатель, Вадим Зингман, Илья Фимушкин, Валентин Аверьянов, Евгений Савин, Антон Леонтьев, Кирилл Терешин; утвердить Игоря Ефремова председателем комитета РФС по разновидностям футбола», — информирует официальный сайт организации.

О планах по созданию комитета по маркетингу в марте объявил президент РФС Виталий Мутко.