«Барселона» представила выездную форму на сезон-2017/18

На официальном сайте «Барселоны» был представлен новый выездной комплект формы на сезон-2017/18. Футболка выполнена в поляризованном синем цвете, который является преобладающим в новом дизайне от фирмы Nike.

На футболку нанесён тонкий геометрический узор, который улучшает форму игрока. На боковых сторонах тёмно-красная и синяя полосы. При движении полосы максимизируют вентиляцию.

Гетры также выполнены в синем цвете. В продажу новый комплект поступит 1 июля.

Фото новой формы также можно посмотреть в «Твиттере».