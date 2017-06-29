«Газпром» направит 250 млн рублей на спонсирование «Томи» в сезоне-2017/18

«Газпром» направит 250 млн рублей на оплату спонсорской и другой рекламы в матчах с участием «Томи» в сезоне-2017/18. Как сообщает «Интерфакс», соответствующую закупку у единственного поставщика планируется провести в июне.



Поставщик должен обладать правом на организацию и проведение матчей с участием «Томи», а предоставление услуг запланировано с июня 2017 года по май 2018 года.



В прошлом сезона томская команда испытывала финансовые трудности, из-за чего одно из зданий клуба находилось под арестом приставов, но в мае 2017 года клуб полностью погасил задолженность по исполнительному производству. По итогам сезона томский клуб вылетел из РФПЛ.

«Томь» будет готовиться к новому сезону в Томске из-за отсутствия средств