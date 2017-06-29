«ПСЖ» представил выездную форму на сезон-2017/18

На официальном сайте французского футбольного клуба «ПСЖ» был представлен новый выездной комплект формы команды, в которой она будет выступать в сезоне-2017/18.

Футболка, шорты и гетры выполнены в жёлтом цвете, который является преобладающим в новом дизайне от фирмы Nike. На боковых сторонах футболки и шортах полосы. Новый комплект формы уже можно приобрести в официальном интернет-магазине парижан.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» французского клуба.