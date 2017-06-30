«Ювентус» представил гостевую форму на сезон-2017/18

Итальянский футбольный клуб «Ювентус», техническим спонсором которого является adidas, представил новую гостевую форму, в которой «старая синьора» будет выступать в новом сезоне.

Гостевая форма «Ювентуса» на сезон-2017/18 выполнена в жёлтом цвете в сочетании с синими деталями.

В синих цветах выполнена новая эмблема клуба, полоски на плечах, воротник и логотипы спонсоров.

Ранее действующий чемпион Италии презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон.

Фотографии новой гостевой формы «Ювентуса» можно посмотреть в официальном «твиттере» клуба.