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«Ювентус» представил гостевую форму на сезон-2017/18

30 июня 2017, пятница. 21:16. Бизнес

Итальянский футбольный клуб «Ювентус», техническим спонсором которого является adidas, представил новую гостевую форму, в которой «старая синьора» будет выступать в новом сезоне.

Гостевая форма «Ювентуса» на сезон-2017/18 выполнена в жёлтом цвете в сочетании с синими деталями.

В синих цветах выполнена новая эмблема клуба, полоски на плечах, воротник и логотипы спонсоров.

Ранее действующий чемпион Италии презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон.

Фотографии новой гостевой формы «Ювентуса» можно посмотреть в официальном «твиттере» клуба.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ювентус Adidas Фото
Новости. Бизнес
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