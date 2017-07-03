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«Краснодар» подготовил новую коллекцию фанатской одежды

3 июля 2017, понедельник. 14:21. Бизнес

Директор по продажам и спортивному маркетингу «Краснодара» Вадим Воинов рассказал, что в новом сезоне клуб представит для своих болельщиков обновлённую линейку атрибутики.

«Надо отметить, что с открытием нового стадиона продажи формы и атрибутики заметно выросли. У нас появятся новые модели бейсболок и шарфов, очень интересную новую коллекцию фанатской одежды подготовила для нас компания Puma, причём изготовила она её по проектам, разработанным нашими дизайнерами специально для поклонников ФК «Краснодар».

В предстоящем сезоне мы представим новую коллекцию модной одежды для молодёжи, чего раньше не делали. Кроме того, свою, оригинальную линейку фанатской одежды получат наши самые маленькие болельщики, это тоже впервые. Так что и в этом направлении болельщиков нашего клуба ждут приятные сюрпризы", — цитирует Воинова пресс-служба «горожан».

Источник: Официальный сайт ФК "Краснодар" Сообщить об ошибке
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Новости. Бизнес
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