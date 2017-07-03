«Анжи» открыл продажу абонементов на домашние матчи в сезоне-2017/18

Стартовала продажа абонементов на домашние матчи ФК «Анжи» в сезоне-2017/18. Продажа абонементов будет осуществляться строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

«Приобретая абонемент сегодня, вы обеспечиваете себе гарантированное место на трибуне в течение всего футбольного сезона. Вы не только становитесь обладателем индивидуального места на стадионе, вы выражаете поддержку и преданность ФК «Анжи»! Кроме того, вы экономите своё время и деньги.

Обладатели действующих абонементов смогут выкупить своё место с 28 июня по 6 июля. С 7 июля невыкупленные места поступят в свободную продажу. Абонемент даёт право посещения всех домашних матчей футбольного клуба «Анжи» в чемпионате (15 матчей) и Кубке России (до 1/2 финала включительно).



Владельцы абонементов имеют приоритетное право на участие в открытых тренировках, встречах с командой, а также в регулярных розыгрышах ценных призов и сувениров, проводимых клубом", — информирует сайт «Анжи».