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Новую форму «Крыльев Советов» представили болельщик и воспитанник клубной школы

4 июля 2017, вторник. 19:01. Бизнес

В сезоне-2017/18 игроки футбольного клуба «Крылья Советов» будут выступать в новой форме от Nike. Домашний комплект формы выполнен в бело-голубых цветах, гостевой будет полностью белым. Голкипер будет выступать в форме салатового или коричневого цветов. Игровая форма «Крыльев» поступит в продажу вечером 5 июля.

«К презентации формы клуб подошёл не совсем традиционным образом. „Крылья Советов“ объявили конкурс для болельщиков–владельцев абонементов. Поклонникам самарской команды нужно было прислать свою историю боления за самарский клуб. Победителя определил голкипер „Крыльев“ Евгений Конюхов. Им стал Евгений Шабанов – болельщик нашей команды с 20-летним стажем. Евгений рассказал, как начинал болеть за „Крылья“, о своих впечатлениях об атмосфере на „Металлурге“ нулевых и о том, как привлёк к болению за нашу команду своих жену и ребенка. Именно Евгений Шабанов представил основной, домашний комплект формы „Крыльев Советов“. Второй, гостевой комплект был представлен на одном из самых талантливых воспитанников Центра подготовки футболистов „Крыльев Советов“ – Кирилле Косареве. Вратарскую форму представил голкипер нашей команды Евгений Конюхов. Стоит отметить, что каждый из комплектов формы был представлен в трёх разных местах Самары – у памятника князю Григорию Засекину, памятного комплекса ракеты-носителя „Союз“ и на стадионе „Металлург“. Презентация формы прошла под общим лозунгом „Мы – одна команда!“ — говорится на официальном сайте „Крыльев Советов“.

Видео презентации новой формы «Крыльев Советов» можно посмотреть в YouTube.

Источник: Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Сообщить об ошибке
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Новости. Бизнес
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