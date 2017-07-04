«Матч ТВ» обсуждает детали возможного сотрудничества с китайским телеканалом

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что телеканал обсуждает возможное сотрудничество с коллегами из Китая.

«Познакомилась со своим китайским коллегой Ли Юе, заместителем директора спортивного канала Центрального телевидения Китая. Очень много интересного рассказал про китайское спортивное ТВ. Обсуждаем детали возможного сотрудничества.

В Китае любят реалити. Когда Ли Юе сказал, что в шоу участвует 50 тыс. человек, я аж подпрыгнула. Конечно, потенциал сотрудничества гигантский, будем развивать и стремиться к созданию совместного спортивного контента", — написала Канделаки в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть в «Инстаграме».