Бывший бизнес-партнёр Беккера требует от него € 36,5 млн

Швейцарский бизнесмен Ханс-Дитер Клевен, который является бывшим деловым партнёром знаменитого немецкого теннисиста Бориса Беккера, требует от экс-первой ракетки мира выплатить € 36,5 млн, сообщает Channel News Asia.

Напомним, Беккер в прошлом месяце был признан банкротом по решению британского суда. По словам Клевена, Беккер задолжал ему $ 41,4 млн (около € 36,5 млн). При этом Клевен не сообщил, на какие цели Беккер занимал такую сумму.

Адвокат Беккера Кристиан-Оливер Мозер назвал требование Клевена «необоснованным».