Авиакомпания «Россия» закупит сувениры с логотипом «Зенита» на 4,5 млн рублей

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», намерена приобрести сувенирную кобрендовую продукцию с символикой петербургского футбольного клуба «Зенит» на 4,5 млн рублей, следует из документов, размещенных на портале госзакупок.



В техническом задании указано, что «Россия» закупит брелоки, багажные бирки, кубики Рубика, обложки для паспорта, надувные дорожные подушки и другие сувениры, пишет Rambler News Service.



«Россия» является официальным партнёром и авиаперевозчиком ФК «Зенит» с 2014 года.

Фурсенко: от «Зенита» стоит ждать ещё приобретений Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о первых впечатлениях от работы с Роберто Манчини и о трансферной деятельности клуба.