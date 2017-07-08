Чистый убыток ФК «Кубань» за год вырос в пять раз — до 837,8 млн рублей

Чистый убыток краснодарского футбольного клуба «Кубань» за 2016 год составил 837,8 млн рублей, увеличившись за год в 5,1 раза, сообщает Rambler News Service, ссылаясь на отчётность клуба.



Выручка клуба за отчётный период сократилась почти вдвое — до 1,14 млрд рублей. Доходы от продажи билетов сократились в пять раз — до 5,62 млн рублей, от трансляций матчей — в 2,5 раза, до 53,4 млн, от коммерческой деятельности — в 2,7 раза, до 1,4 млн, иные доходы уменьшились в 14 раз — до 40,2 млн.



При этом доходы от трансферов увеличились на три процента— до 583,5 млн рублей, а поступления от спонсоров — в 1,7 раза, до 328,3 млн рублей.



«Кубань» выступает в Футбольной национальной лиге и прошлый сезон завершила на седьмом месте в таблице.

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