ФК «Краснодар» представил форму на сезон-2017/18. Комплекты игровой формы разработаны для основной команды дизайнерами Puma с учётом самых современных технологий, говорится на сайте «Краснодара».

Форма «Краснодара» в новом сезоне представлена в традиционной для клуба цветовой гамме: футболка, шорты и гетры выполнены в градиентном сочетании чёрного и зелёного цветов.

Экипировка домашней формы клуба включает и элементы третьего базового цвета «быков» – белого. Он проявляется в дополнительных деталях и фирменной айдентике клуба и бренда.

Гостевая форма выполнена на основе базового белого цвета, а чёрный и зелёный используются в декоративных элементах.

«Краснодар» представил форму на сезон-2017/18 Фото: fckrasnodar.ru