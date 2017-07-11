«Наполи» представил домашнюю форму на сезон-2017/18

Футбольный клуб «Наполи» представил домашнюю игровую форму на следующий сезон, сообщает официальный сайт итальянской команды. Игроки «партенопейцев» будут выступать в сезоне-2017/18 в традиционных лазурных майках.

Производителем формы выступила компания Kappa. «Наполи» уже начал продавать экипировку в официальных магазинах.

Фотографии новой формы можно посмотреть в «Твиттере».

В минувшем сезоне «Наполи» финишировал на третьем месте в чемпионате Италии и сыграет в квалификации Лиги чемпионов-2017/18.