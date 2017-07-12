Футболисты «Арсенала» представили третий комплект формы на сезон-2017/18. Участие в презентации приняли Алексис Санчес, Тео Уолкотт и Оливье Жиру. Информация появилась на официальном сайте лондонского клуба.

Третий комплект формы, производителем которого является Puma, выполнен в чёрном цвете с розовыми вставками. Розовый цвет преобладает на воротнике, эмблеме и названии спонсора. Шорты и гетры также выполнены в чёрном цвете.

Форма уже поступила в продажу.

«Арсенал» представил домашнюю форму на сезон-2017/18

«Арсенал» представил третий комплект формы на сезон-2017/18 Фото: arsenal.com

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