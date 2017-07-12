Коммерческий директор РФПЛ: мы будем всячески сотрудничать с компанией Nike

Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов поделился ожиданиями от нового сезона в российской Премьер-Лиге, а также от чемпионата мира, который летом 2018 года пройдёт в России.



«Новый сезон завершает сложный трёхлетний коммерческий цикл. Для коммерции это сезон новых возможностей. Нам предстоит много работы, чтобы ЧМ прошёл отлично и принёс много успехов.



Мы начали работать с Nike. Мячи с логотипом РФПЛ появятся во всех сетях. Мы будем с этой компанией всячески сотрудничать», — передаёт слова Суворова корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.

Расписание российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».