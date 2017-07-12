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«Даллас Ковбойз» — самый дорогой спортивный клуб мира

12 июля 2017, среда. 21:46. Бизнес

«Даллас Ковбойз», выступающий в NFL, во второй раз подряд признан самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes. Его стоимость оценивается в $ 4,20 млрд.

Второе место в рейтинге занял клуб MLB «Нью-Йорк Янкис», стоимость которого оценили в $ 3,70 млрд. Замкнул тройку английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» — $ 3,69 млрд.

Топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира:
1. «Даллас Ковбойз» (NFL) — $ 4,20 млрд;
2. «Нью-Йорк Янкис» (MLB) — $ 3,70 млрд;
3. «Манчестер Юнайтед» (Футбол, Англия) — $ 3,69 млрд;
4. «Барселона» (Футбол, Испания) — $ 3,64 млрд;
5. «Реал» (Футбол, Испания) — $ 3,58 млрд;
6. «Нью-Ингленд Пэтриотс» (NFL) — $ 3,40 млрд;
7. «Нью-Йорк Никс» (НБА) — $ 3,30 млрд;
8. «Нью-Йорк Джайентс» (NFL) — $ 3,10 млрд;
9. «Сан-Франциско Форти Найнерс» (NFL) — $ 3,00 млрд;
10. «Лос-Анджелес Лейкерс» (НБА) — $ 3,00 млрд.

Источник: Forbes Сообщить об ошибке
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Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Манчестер Юнайтед Нью-Йорк Никс Нью-Йорк Янкис ФК Барселона ФК Реал Мадрид
Новости. Бизнес
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