«Даллас Ковбойз» — самый дорогой спортивный клуб мира

«Даллас Ковбойз», выступающий в NFL, во второй раз подряд признан самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes. Его стоимость оценивается в $ 4,20 млрд.



Второе место в рейтинге занял клуб MLB «Нью-Йорк Янкис», стоимость которого оценили в $ 3,70 млрд. Замкнул тройку английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» — $ 3,69 млрд.



Топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира:

1. «Даллас Ковбойз» (NFL) — $ 4,20 млрд;

2. «Нью-Йорк Янкис» (MLB) — $ 3,70 млрд;

3. «Манчестер Юнайтед» (Футбол, Англия) — $ 3,69 млрд;

4. «Барселона» (Футбол, Испания) — $ 3,64 млрд;

5. «Реал» (Футбол, Испания) — $ 3,58 млрд;

6. «Нью-Ингленд Пэтриотс» (NFL) — $ 3,40 млрд;

7. «Нью-Йорк Никс» (НБА) — $ 3,30 млрд;

8. «Нью-Йорк Джайентс» (NFL) — $ 3,10 млрд;

9. «Сан-Франциско Форти Найнерс» (NFL) — $ 3,00 млрд;

10. «Лос-Анджелес Лейкерс» (НБА) — $ 3,00 млрд.