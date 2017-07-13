В Петербурге за порнографию задержан проектировщик стадиона на Крестовском

В Санкт-Петербурге задержан технический директор конструкторского бюро «ВиПС» Кшиштоф Поморски.

Ордер на арест выдан Польшей по делу о распространении порнографии с участием детей и животных, сообщает интернет-издание «Фонтанка».

«ВиПС» является одной из крупнейших компаний-проектировщиков города, а Поморски – её ведущим специалистом. Конструкторское бюро осуществляло работы на второй сцене Мариинского театра, стадионе на Крестовском острове и других инфраструктурных объектах.

13 июля сотрудники «заказного» отдела уголовного розыска и отдела Интерпола в Петербурге пришли в деловой квартал «Невская ратуша» в Дегтярном переулке, поднялись в офис компании и предъявили Поморскому постановление об аресте. В полиции считают, что именно этот бизнесмен был заочно заключён под стражу в Польше в январе 2016 года в качестве ключевого фигуранта уголовного дела о распространении порнографических материалов.



Поморски является гражданином Польши. Расследование в отношении него ведут правоохранительные органы города Лодзь. По их версии, с 2005 по 2009 год обвиняемый, находясь в Петербурге, распространял записи порносодержания с участием малолетних и животных. Поморски был объявлен в розыск по линии Интерпола. С запросом о выдаче бизнесмена в Генпрокуратуру России обратилось Министерство юстиции Польши.