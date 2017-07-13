«Уфа» представила новую игровую форму команды на сезон-2017/18. В презентации приняли участие воспитанник уфимского футбола Игорь Безденежных, полузащитник Иван Обляков и защитник Кэтэлин Карп.



В новом сезоне «Уфа» продолжит играть в форме производства фирмы Joma. Специально для клуба испанская компания разработала индивидуальный дизайн маек и изготовила эксклюзивные комплекты формы.



Красный останется основным цветом «Уфы», белый вариант стал гостевым, зелёный цвет формы будет резервным. Шорты и нижняя часть футболок выполнены в оригинальном тёмном цвете. Форма весит меньше, чем раньше, и обеспечивает полную свободу движений.

Состоялась презентация новой формы «Уфы» Фото: ФК «Уфа»