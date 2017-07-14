«Краснодар» и Meizu объявили о продолжении сотрудничества

Компания Meizu, производитель смартфонов, и «Краснодар» подписали соглашение о продолжении сотрудничества на сезон-2017/18. Партнёрство включает размещение логотипа Meizu на игровой форме футболистов, продвижение бренда Meizu на домашней арене клуба в Краснодаре, а также совместные рекламные кампании. Логотип Meizu будет размещён на футболках игроков «Краснодара» в матчах РФПЛ и Кубка России.



«Meizu в прошедшем сезоне активно поддерживала футбольную академию ФК «Краснодар», считающуюся одной из самых перспективных в России, предоставляя призовые фонды на игры для молодых футболистов», — говорится на официальном сайте «быков».