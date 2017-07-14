«Ростов» представил форму на сезон-2017/18

«Ростов» представил игровую форму на сезон-2017/18 от компании аdidas. Цветовая гамма формы полевых игроков выполнена в фирменных цветах клуба – жёлтом и синем, вратарей – синем и золотистым. Эмблема «Ростова» в этом сезоне расположилась по центру на груди футболистов и игровых шортах. На футболках и шортах также появился логотип спонсора — БК «Parimatch».



«Дизайн футболок, шорт и гетр схож с прошлогодним. Мы решили оставить этот стиль, так как он стал узнаваемым среди любителей футбола по всей стране. Много больших побед «Ростов» одержал именно в этой форме. В ней мы прошли через многое, и впереди нас ждёт очередной важный этап, который станет продолжением истории клуба», — говорится на официальном сайте клуба.

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