Хашиг: бюджет «Краснодара» остался таким же, но клуб стал больше зарабатывать

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил, что бюджет футбольного клуба остался примерно на прежнем уровне, но заработок стал больше за счёт новых партнёров и стадиона.



«Бюджет «Краснодара» остался примерно на том же уровне, но клуб стал больше зарабатывать с точки зрения стадиона и новых партнёров. Наша стратегия – улучшать игру от матча к матча. Стадион внёс свою лепту с точки зрения доходности клуба. Но, как сказал Галицкий, такой стадион не окупится никогда», — заявил гендиректор «Краснодара».

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