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ЦСКА представил новую выездную форму

14 июля 2017, пятница. 18:22. Бизнес

Московский ЦСКА представил новую гостевую форму команды на сезон-2017/18 от компании adidas. Её дебют состоится в матче молодёжных команд «Анжи» и «армейцев». Эта встреча пройдёт 14 июля и начнётся в 19:00 мск.

Новая гостевая форма ЦСКА на сезон-2017/18 имеет оранжевый цвет с синими манжетами и синим круглым воротником.

Домашняя форма «армейцев», презентация которой состоялась ещё в мае, представлена в классических клубных цветах – тёмно-синяя футболка дополнена тонкими красными линиями, круглым воротником, контрастными манжетами и тремя узнаваемыми полосками adidas на плечах.

ЦСКА представил новую выездную форму

ЦСКА представил новую выездную форму

Фото: ПФК ЦСКА
ЦСКА представил новую форму на сезон-2017/18
Источник: Официальная страница ПФК ЦСКА "ВКонтакте" Сообщить об ошибке
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