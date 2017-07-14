Московский ЦСКА представил новую гостевую форму команды на сезон-2017/18 от компании adidas. Её дебют состоится в матче молодёжных команд «Анжи» и «армейцев». Эта встреча пройдёт 14 июля и начнётся в 19:00 мск.



Новая гостевая форма ЦСКА на сезон-2017/18 имеет оранжевый цвет с синими манжетами и синим круглым воротником.

Домашняя форма «армейцев», презентация которой состоялась ещё в мае, представлена в классических клубных цветах – тёмно-синяя футболка дополнена тонкими красными линиями, круглым воротником, контрастными манжетами и тремя узнаваемыми полосками adidas на плечах.

ЦСКА представил новую выездную форму Фото: ПФК ЦСКА