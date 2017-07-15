ФК «Динамо» представил форму на сезон-2017/18

Московское «Динамо», техническим спонсором которого является Nike, опубликовало видеоролик, в котором представило форму на сезон-2017/18.

Домашний комплект формы столичного клуба выполнен в насыщенном синем цвете с тонкими тёмно-синими горизонтальными полосками. Гостевая форма имеет белый цвет с синими полосками. Вратарская форма — зелёного цвета.

«Динамо» по итогам предыдущего сезона смогло занять первое место в Футбольной национальной лиге и завоевать право вновь выступать в российской Премьер-Лиге.

Видеоролик, посвящённый новой форме «Динамо», смотрите на «Чемпионате».

