«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2017/18

«Ливерпуль» на своём официальном сайте презентовал новый, третий комплект формы на сезон-2017/18. Футболки для полевых от New Balance выполнены в оранжевом цвете. Шорты также оранжевые, с чёрным полосами по бокам. Вратарская форма салатового цвета.

Участие в презентации приняли Филиппе Коутиньо, Роберто Фирмино, Адам Лаллана, Симон Миньоле и Джеймс Милнер. Впервые в новой форме «Ливерпуль» сыграет 19 июля, в товарищеском матче с «Кристал Пэлас».

Форма уже поступила в продажу.

«Ливерпуль» представил новую домашнюю форму на сезон-2017/18

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