«True Burgers» и ХК «Спартак» создали новый бургер для болельщиков

Сеть бургерных True Burgers вместе с хоккейным «Спартаком» запустила совместный проект к новому сезону и создала новый бургер для всех болельщиков и любителей мяса. С 15 июля во всей сети поклонники качественных продуктов и популярного столичного клуба могут отведать «Красно-белый бургер».

В нём используются только качественные фермерские продукты и оригинальная авторская рецептура. Фирменная котлета готовится из трёх различных частей говядины: шеи, грудины и мякоти. В фарш добавляется авторский соус, что придает котлете особенный вкус. Булочки выпекаются также по собственной рецептуре.

Главная особенность сети True Burgers в том, что бургеры готовятся из-под ножа, а девизом компании может служить фраза «Честные бургеры по честной цене!» В новом сезоне «Красно-белые бургеры» в продаже везде, где играет хоккейный «Спартак»!