Мещеряков: на Кубок конфедераций приехали болельщики из более чем 100 стран

Генеральный директор АНО «Транспортная дирекция — 2018» Терентий Мещеряков рассказал о работе общественного транспорта во время прошедшего в России Кубка конфедераций.

«Впервые была использована технология бесплатного проезда болельщиков. Журналисты из 103 редакций воспользовались данной услугой. Был принят ряд нормативных документов и стратегия транспортного обеспечения. Предусмотрены разные задачи и параметры. В каждом городе свои порядки бесплатного проезда. Было принято правильно решение насчёт визуального контроля, Fan-ID. Мы сделали всё для того, чтобы люди могли легко передвигаться. Болельщики приехали более чем из 100 стран. Московский транспорт играл у нас ключевую роль. У нас была горячая линия по вопросам транспорта. Люди могли узнать, как проехать и так далее.

Авиационный транспорт хорошо отработал. Сложно сказать, сколько людей летало. За этот период общий поток людей составил более пяти миллионов. Но можно сказать, что поток увеличился на период КК, в сравнении с предыдущим годом. Проще было отследить РЖД. Там был общий контроль. На аэроэкспрессе в Москве проезжало более 500 человек в день», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.