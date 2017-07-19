Мещеряков: ЧМ-2018 дал новые аэропорты в каждом городе, это отличное наследие

Генеральный директор АНО «Транспортная дирекция — 2018» Терентий Мещеряков рассказал об улучшении инфраструктуры во время подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в России в следующем году



«Могу сказать, что чемпионат мира дал новые аэропорты в каждом городе. У нас 13 аэропортов: три в Москве и в остальные в других городах. Новые посадочные полосы, новые терминалы, стоянки и многое другое. Самара, Екатеринбург — аэропорты построены к ЧМ-2018. Это отличное наследие. Во всех крупных города строятся аэропорты. Это очень сильно повышает мобильность населения.

К чемпионату мира конструируются дополнительные пункты пропуска, которые позволят быстрее и без очереди перемещаться в аэропорте. Покупаются новые поезда метро, автобусы. Идёт программа обновления. Это хорошее наследие. Такие мероприятия — это хороший повод для улучшений. В Московской области и других областях бесплатного передвижения пока нет. Это зависит от совместного решения РЖД и правительства Москвы», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.