Матч за Суперкубок России — в топ-100 самых популярных телетрансляций недели

Компания Mediascope, занимающаяся исследованием телеаудитории, представила данные популярности телепередач за прошлую неделю — с 10 по 16 июля.



Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом», который транслировал Первый канал, попал в топ-100 самых популярных телетрансляций недели. В представленном Mediascope отчёте он занял 27-е место. Рейтинг трансляции был равен 2,8 %, доля – 12 %.

Матч за Суперкубок России состоялся в прошлую пятницу в Москве и завершился победой «Спартака» в дополнительное время со счётом 2:1.