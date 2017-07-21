«Промсвязьбанк» профинансирует ФК «Ростов»

20 июля рамках рабочей встречи губернатора Ростовской области Василия Голубева с руководством ПАО «Промсвязьбанк» и банка «Возрождение» председатель правления ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрий Ананьев сообщил о том, что представляемая им кредитная организация решила профинансировать футбольный клуб «Ростов».



«Банк принял решение выделить средства для ФК «Ростов» и намерен осуществлять спонсорскую помощь в дальнейшем», — приводит слова Ананьева 161.ru.



Голубев и Ананьев обсудили матчи ЧМ-2018 и возможность участия «Промсвязьбанка» во внешнем оформлении фан-зон строящегося стадиона «Ростов-Арена». В четверг было подписано соглашение с правительством ростовской области, позволяющее банку «Возрождение» и «Промсвязьбанку» финансировать инвестпроекты в Ростовской области.

Спонсором ФК «Ростов» стала инвестиционная компания «Южный капитал»