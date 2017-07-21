Киевское «Динамо» представило выездную форму на сезон-2017/18

Adidas и киевское «Динамо» представили новую выездную форму сезона-2017/18. В новой форме столичная команда сыграет уже 22 июля в выездном матче с «Шахтёром».

«В предстоящем сезоне команда выступит в традиционной синей форме, подчёркивая верность цветам клуба. Особенность новой экипировки заключается в дизайне футболки с V-образным вырезом, в текстуру которой добавлен новый узор — симметричные ромбы. На форме размещен логотип и традиционные три полоски adidas, а также эмблема клуба. Сзади на футболке размещена надпись FCDK. Гетры украшены динамовским символом – прописной буквой Д», — говорится на официальном сайте „Динамо“.