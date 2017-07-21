«Атлетико» представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2017/18

Испанский футбольный клуб «Атлетико», технический спонсором которого является Nike, представил комплект домашней и гостевой формы, в которой мадридская команда будет выступать в сезоне-2017/18.

Новая домашняя форма «Атлетико» имеет традиционно красно-белую расцветку с добавлением синих элементов. При этом полосы нанесены на форму диагональными линиями. Гостевая форма испанской команды жёлтого цвета в сочетании с тёмно-синими элементами.

Фотографии новой формы «Атлетико» можно посмотреть в «Твиттере».