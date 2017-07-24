MLS не стала продавать ТВ-права за $ 4 млрд из-за нежелания делать лигу открытой

Руководство MLS отклонило предложение холдинга MP & Silva о продаже телеправ на показ матчей лиги на 10 лет за $ 4 млрд, утверждает Sports Business Daily.

Нынешний контракт лиги с ESPN, Fox и Univision истекает в 2023 году, и согласно предложению компании сделка вступала бы в силу после его окончания. Руководство MLS ответило отказом, желая сохранить лигу закрытой.



MP & Silva настаивала на вводе вылета из высшего дивизиона. Это связано с тем, что один из учредителей MP & Silva Риккарду Силва является совладельцем ФК «Майами» из NASL — второго уровня футбольных лиг в США после лиги MLS. Ввод вылета команд позволил бы «Майами» рассчитывать на выход в элиту.

Сам Силва от комментариев отказался. Сейчас MLS получает от продажи прав в четыре раза меньше в пересчёте на один год, чем предлагал холдинг.