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В Viber рассказали о сотрудничестве с «Барселоной»

25 июля 2017, вторник. 08:00. Бизнес

На прошлой неделе Viber объявил о сотрудничестве с футбольным клубом «Барселона» и стал официальным мессенджером команды, у которой появился паблик-аккаунт. Здесь поклонники смогут не только получить доступ к новостям о жизни и спортивных достижениях команды, но и следить за играми в режиме реального времени, голосовать за лучших игроков по итогам каждого матча, принимать участие в викторинах и конкурсах видеороликов. Кроме того, пользователям Viber доступны эксклюзивные стикеры «Барселоны» и возможность совершать покупки в интегрированном онлайн-магазине (на сегодняшний день только в США) прямо в мессенджере.

Материнская компания Viber, японская корпорация Rakuten, – генеральный спонсор ФК «Барселона» с 2017 по 2021 год с возможностью продления контракта. В честь партнёрства Viber и «Барселоны» была организована серия мероприятий в нескольких городах мира. Презентацию в Москве посетили генеральный директор Viber Джамел Агауа и старший диджитал-менеджер по продукту ФК «Барселона» Роджер Гасто Наварро, рассказавшие о планах клуба по использованию Viber в качестве главной площадки для взаимодействия с болельщиками.

«Для Viber большая честь быть официальным мессенджером одного из лучших футбольных клубов мира. Благодаря этому партнёрству и экспертизе материнской компании Viber предложит развёрнутый интерактивный функционал миллионам фанатов «Барселоны», объединив их на одной площадке. Болельщики смогут узнавать новости и другую интересную информацию в паблик-аккаунте клуба, общаться в чатах и делиться эмоциями, пересылая стикеры. Я рад, что теперь Viber и «Барселона» будут играть вместе. Play connected – мы добьёмся ещё более ошеломительных успехов!» — заявил Джамел Агауа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Барселона
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