Глава Башкортостана: нет никаких предпосылок для уменьшения финансирования «Уфы»

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов опроверг слухи об уменьшении финансирования спортивных клубов в Башкирии.

«Когда пытаются говорить о власти, оппоненты пытаются придумывать разные невероятные истории, связанные с уменьшением финансирования наших грандов. Это неправда. Вся сумма на содержание большого хоккея будет выполнена в полном объёме. То же самое касается и футбольного клуба «Уфа». Нет никаких предпосылок для уменьшения финансирования ФК «Уфа».



Финансирование подтверждено всеми нашими соглашениями. Формирование команды прошло нормально. Наверно, нужно усиление одной-двух позиций, и в течение года это, возможно, и произойдёт. Не верьте слухам», — сказал Хамитов, слова которого приводятся в официальной группе «Уфы» «ВКонтакте».