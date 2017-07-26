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Глава Башкортостана: нет никаких предпосылок для уменьшения финансирования «Уфы»

26 июля 2017, среда. 17:10. Бизнес

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов опроверг слухи об уменьшении финансирования спортивных клубов в Башкирии.

«Когда пытаются говорить о власти, оппоненты пытаются придумывать разные невероятные истории, связанные с уменьшением финансирования наших грандов. Это неправда. Вся сумма на содержание большого хоккея будет выполнена в полном объёме. То же самое касается и футбольного клуба «Уфа». Нет никаких предпосылок для уменьшения финансирования ФК «Уфа».

Финансирование подтверждено всеми нашими соглашениями. Формирование команды прошло нормально. Наверно, нужно усиление одной-двух позиций, и в течение года это, возможно, и произойдёт. Не верьте слухам», — сказал Хамитов, слова которого приводятся в официальной группе «Уфы» «ВКонтакте».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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