Владелец ПАОК Саввиди приобрёл три известные греческие газеты

Российский бизнесмен и владелец ФК ПАОК Иван Саввиди приобрёл три известные греческие газеты, сообщает портал "Русские Афины".

Компания Dimera, принадлежащая Ивану Саввиди, стала владельцем печатных изданий: «Εθνος», «Εθνος της Κυριακής» и «Ημερησία», по итогам состоявшегося аукциона окружного суда в Афинах. Газеты «Εθνος» и «Εθνος της Κυριακής» были проданы за € 3 млн, а «Ημερησία» за € 580 тыс.



Единственная заявка в размере € 25 тыс., поданная 25 июля на 678 736 акций компании Anosis SA, была сделана юристом Христо Хатзаридисом. Тем не менее в конечном итоге газеты приобрел Иван Саввиди, подавший заявку в самый последний момент.