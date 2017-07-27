Чешский клуб «Виктория Пльзень» оформил скамейку запасных на стадионе в виде пивной банки. На такой шаг руководство клуба пошло после заключения контракта с пивоварней Gambrinus. Скамейка запасных оснащена кожаными сиденьями с подогревом, сообщается на сайте «Виктории».

«Это была общая идея. Я рад, что она реализована. Это уникальная скамейка запасных, которой нет ни у кого в мире», — отметил генеральный менеджер «Виктории» Адольф Садек.

«Виктория» Пльзень оформила скамейку запасных в виде пивной банки Фото : www.fcviktoria.cz

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