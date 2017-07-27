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Кокорин и Акинфеев попали в топ-50 рейтинга российских знаменитостей

27 июля 2017, четверг. 15:27. Бизнес

Хоккеист Александр Овечкин в 2017 году возглавил рейтинг российских звёзд спорта и шоу-бизнеса по версии Forbes. Доход спортсмена по итогам года составил $ 14 млн. Он обошёл в рейтинге знаменитостей популярных российских эстрадных исполнителей — Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Тимати, которые заняли места со второго по четвёртое. Пятое место занял певец Дима Билан, который поднялся на восемь позиций по сравнению с предыдущим годом.

Лидер рейтинга российских звёзд 2016 года теннисистка Мария Шарапова переместилась на 19-ю строчку, её доходы за год снизились более чем в 7 раз — с $ 21,9 млн до $ 3 млн. В топ-50 рейтинга российских знаменитостей попали два футболиста — нападающий «Зенита» Александр Кокорин (16) и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (27).

Место в рейтинге обеспечивают три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете. Рейтинг российских знаменитостей составляется с 2005 года.

Рейтинг Forbes

1. Александр Овечкин (хоккей) – $ 14 млн
2. Филипп Киркоров (поп-музыка) – $ 7,4 млн
3. Григорий Лепс (поп-музыка) — $ 6 млн
4. Тимати (поп-музыка) — $ 6,6 млн
5. Дима Билан (поп-музыка) — $ 6 млн
6. Евгений Малкин (хоккей) – $ 9,5 млн
7. Егор Крид (поп-музыка) — $ 4 млн
8. Сергей Бобровский (хоккей) – $ 8,5 млн
9. Анна Нетребко (классическая музыка) — $ 7,5 млн
10. Ксения Собчак (телевидение) — $ 2,1 млн
…...
16. Александр Кокорин (футбол) – $ 4 млн
19. Мария Шарапова (теннис) – $ 3 млн
27. Игорь Акинфеев (футбол) – $ 3,2 млн
28. Евгений Плющенко (фигурное катание) – $ 3,2 млн
35. Сергей Карякин (шахматы) – $ 0,6 млн
37. Фёдор Емельяненко (бои без правил) – $ 2 млн.

Источник: Forbes Russia Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит Александр Кокорин Александр Овечкин Евгений Малкин Евгений Плющенко Игорь Акинфеев Мария Шарапова Сергей Бобровский Сергей Карякин — Шахматы Фёдор Емельяненко
Новости. Бизнес
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