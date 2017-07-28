Телеканал «Матч ТВ» завершил 2016 год с убытком в 1,7 млрд рублей

Выручка национального спортивного телеканала «Матч ТВ» по РСБУ в 2016 году составила 13,04 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс».

Прошлый год был первым полноценным годом для телеканала, который начал работу с ноября 2015-го. За два месяца 2015 года «Матч ТВ» заработал 785,8 млн руб.

Чистый убыток «Национального спортивного телеканала» в 2016 году вырос до 1,74 млрд руб. с 1,24 млрд в 2015 году.

«Матч ТВ» входит в «Газпром медиа» (группа Газпромбанка). Медиабизнес в прошлом году был основным генератором убытков для Газпромбанка: от банковского бизнеса группа получила 74,1 млрд рублей прибыли, от небанковского — 44,7 млрд рублей убытков, в том числе 28,4 млрд рублей из этой суммы приходится на медиа.