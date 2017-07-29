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ФК «Спартак» заключил контракт с немецким брендом одежды Hugo Boss

29 июля 2017, суббота. 14:02. Бизнес

Футбольный клуб «Спартак» и бренд немецкой одежды Hugo Boss подписали соглашение о трёхлетнем сотрудничестве. Как сообщает официальный сайт московского клуба, в его рамках предусмотрено, что на всех официальных мероприятиях игроки и менеджмент красно-белых будут появляться в костюмах Boss из коллекции Create Your Look.

“Спартак” — легенда футбола, Hugo Boss — легенда моды. Между ними много общего. Но в первую очередь их объединяет стиль — узнаваемый и любимый миллионами поклонников. А ещё у одного и другого бренда яркая история. И “Спартак” и Hugo Boss знамениты, амбициозны и нацелены исключительно на успех. И потому мы рады объединить усилия с партнёром, который всегда стремится к совершенству, высоко ценит качество, чтит традиции и обладает своим неповторимым почерком, способствующим покорять новые высоты. Как, впрочем, и “Спартак”!" — заявил заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов.

«Спартак» — выдающийся клуб и идеальный партнёр для нашего бренда. Эта успешная команда — обладатель золотых медалей чемпионата России сезона-2016/2017, и мы рады, что сможем безукоризненно одевать игроков, которые в нынешнем сезоне ведут борьбу за подтверждение титула чемпионов", — сказал генеральный директор Hugo Boss Россия Йорг Хорхер.

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Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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