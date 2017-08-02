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На стадионе «Санкт-Петербург» появится отдельная трибуна для студентов

2 августа 2017, среда. 21:39 Бизнес

Специальные места для студентов городских университетов появятся на стадионе «Санкт-Петербург», заявил президент «Зенита» Сергей Фурсенко в ходе рабочей встречи с вице-губернатором Санкт-Петербурга Игорем Албиным, пишет «Фонтанка».

«Переговорил со всеми ректорами наших вузов, потому что студенческая аудитория самая интересная для нас. По статистике, «Зенит» – единственный клуб в России, у которого большинство – около 39-40% – это аудитория 18-24 лет. Например, у «Спартака» главная аудитория — 44+. ЦСКА где-то посерединке болтается. И я всем ректорам сказал, что у них будет отдельная зона на трибунах и привязанная к ним зона гостеприимства, где будут цвета их университетов. Они там будут, как дома, находится.

О том же я говорил с Кировским заводом Семененко. Нам надо внутри стадиона попытаться сделать город, чтобы это было декорировано цветами города, разными брендами, которые принадлежат городу. Я уже говорил об этом с Георгием Сергеевичем (Полтавченко. – Прим. «Чемпионата»), он поддержал эту идею», – рассказал Фурсенко.

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Источник: Фонтанка Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Сергей Фурсенко Болельщики — Футбол Стадион «Крестовский»
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