Источник: стадион «Локомотив» 5 августа переименуют в «РЖД Арену»

5 августа, накануне Дня железнодорожника, домашний стадион «Локомотива» переименуют в «РЖД Арену», сообщает газета «Известия».



«В грядущую субботу на домашний матч со „СКА-Хабаровск“ болельщики придут уже не на стадион «Локомотив», а на «РЖД Арену». История футбольного клуба и «Российских железных дорог» неразрывно связана. Поэтому руководство обеих структур посчитало, что это будет красивым жестом — сменить название домашнего стадиона команды в преддверии всероссийского праздника — Дня железнодорожника», — отметил источник в руководстве красно-зелёных.



Центральный стадион «Локомотив» расположен в районе «Преображенское» Восточного административного округа Москвы. Он был заново построен в 2002 году на месте старого стадиона «Локомотив».