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Компания экс-главы The Walt Disney приобрела футбольный клуб «Портсмут»

3 августа 2017, четверг. 17:29 Бизнес

Инвестиционная компания Tornante, принадлежащая бывшему главе The Walt Disney Company Майклу Эйснеру, успешно завершила процедуру по приобретению клуба третьего английского футбольного дивизиона «Портсмут». Об этом сообщает официальный сайт команды.

Майкл, его три сына, президент Tornante Энди Рэдман и исполнительный директор клуба Марк Кэтлин вошли в совет директоров команды.

«Я и моя семья рады взять на себя ответственность за управление клубом с таким богатым наследием. В последние месяцы мы многое узнали о сообществе клуба и были впечатлены его страстью, преданностью и любовью к команде», — сказал Майкл Эйснер.

В последний раз «Портсмут» выступал в английской Премьер-лиге в сезоне -2009/10. Тогда же по ходу сезона клуб был введён во внешнее управление в связи с долгами по зарплате перед футболистами. В минувшем сезоне «Портсмут» выступал в четвёртом английском дивизионе и добился повышения в классе.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Портсмут
Новости. Бизнес
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