«ПСЖ» продал 10 тыс. футболок Неймара в первые сутки после трансфера

«ПСЖ» продал 10 тыс. футболок Неймара в пятницу, 4 августа. Большинство из них стоило по € 155, однако основная часть прибыли, скорее всего, достанется техническому спонсору парижан Nike, сообщает журналист Роб Харрис на своей странице в «Твиттере».

В пятницу днём состоялась пресс-конференция, посвящённая переходу форварда из «Барселоны» в «ПСЖ», а позже 25-летний бразилец впервые тренировался с новыми одноклубниками.



Неймар перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн, что является рекордом в мировом футболе.



В четверг вечером французский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с игроком сборной Бразилии.